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Американская теннисистка Кори Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2024 год по версии Forbes.
За прошедший год американка Кори Гауфф получила доход в размере 34,4 миллиона долларов. Из них 9,4 млн она заработала на турнирах, а 25 миллионов — на рекламных контрактах.
На втором месте оказалась польская теннисистка Ига Свентек, имеющая статус второй ракетки мира. Ее годовой доход составил 23,8 миллионов долларов: 8,8 миллионов из них она заработала в спорте, еще 15 ей принесли спонсорские соглашения. В 2023 году Свентек возглавляла рейтинг с предполагаемым доходом в 23,9 милилнов.
Третье место заняла китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая за 2024 год 22,1 миллионов долларов. При этом на соревнованиях она получила лишь 100 тысяч долларов, а остальные 22 миллиона ей принесли рекламные и спонсорские контракты. В топ-20 также вошли первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (5-е место; доход — 18,7 миллионов) и представляющая Казахстан Елена Рыбакина (15-е место; 7,9 миллионов).