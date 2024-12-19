Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Американская теннисистка Кори Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2024 год по версии Forbes.

За прошедший год американка Кори Гауфф получила доход в размере 34,4 миллиона долларов. Из них 9,4 млн она заработала на турнирах, а 25 миллионов — на рекламных контрактах.

На втором месте оказалась польская теннисистка Ига Свентек, имеющая статус второй ракетки мира. Ее годовой доход составил 23,8 миллионов долларов: 8,8 миллионов из них она заработала в спорте, еще 15 ей принесли спонсорские соглашения. В 2023 году Свентек возглавляла рейтинг с предполагаемым доходом в 23,9 милилнов.

Третье место заняла китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая за 2024 год 22,1 миллионов долларов. При этом на соревнованиях она получила лишь 100 тысяч долларов, а остальные 22 миллиона ей принесли рекламные и спонсорские контракты. В топ-20 также вошли первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (5-е место; доход — 18,7 миллионов) и представляющая Казахстан Елена Рыбакина (15-е место; 7,9 миллионов).