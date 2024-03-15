Гауфф вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Коко Гауфф одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла китаянку Юань Юэ — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 36 минут. 20-летняя американка подала 7 раз навылет, допустила 17 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующей соперницей Гауфф будет победительница матча Мария Саккари — Эмма Наварро.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 3) — Юань Юэ (Китай) — 6:4, 6:3