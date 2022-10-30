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Сегодня, 17:15

Гауфф: «Я одна из восьми лучших игроков мира и должна быть благодарна за это»

Алина Савинова
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Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о попадании на Итоговый турнир WTA.

«Я думаю, это демонстрирует то, что я прогрессирую. Иногда я забываю, кем являюсь. Это позволяет мне сделать шаг назад и осознать, что я одна из восьми лучших игроков мира и должна быть благодарна за это.

Думаю, очень важно, что появилось много новых лиц. Это показывает, что турнир постоянно развивается. Всегда найдется кто-то, кто придет и преуспеет. Именно это делает его захватывающим", — приводит Tennis 365 слова американки.

Гауфф попала в одну группу вместе с Игой Свентек, Каролин Гарсией и Дарьей Касаткиной.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе.

Источник: https://www.tennis365.com/wta-tour/coco-gauff-pleased-progress-grateful-top-eight-players-wta-rankings/
Кори Гауфф
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