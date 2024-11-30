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Допинг

Сегодня, 15:06

Гендиректор ВАДА прокомментировал допинг-скандалы Синнера и Свентек

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли cчитает, что в спорте необходимо ввести пороговые значения наличия запрещенных веществ в организме.

«Сегодня существует проблема загрязнения. Это не означает, что таких случаев больше, чем в прошлом, дело в том, что лаборатории более эффективны в обнаружении даже бесконечно малых количеств вещества. Количества настолько незначительны, что можно загрязнить организм, делая безобидные вещи. Правда в том, что мы слышим множество историй, и я понимаю общественное мнение, которое может прийти к мысли, что все принимают допинг.

При существовании пороговых значений, мы бы не видели этих случаев. Нам нужно понять, готовы ли мы принять микродозы, и на каком уровне можно будет остановиться. Именно для размышлений такого рода будет создан рабочий стол», — приводит слова Ниггли La Gazzetta dello Sport.

28 ноября стало известно, что польская теннисистка Ига Свентек сдала положительный допинг-тест. В организме польки обнаружили триметазидин. По официальной версии, источником вещества послужило загрязненное лекарство. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности спортсменки.

За несколько месяцев до этого стало известно, что итальянец Янник Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

Ига Свентек
Янник Синнер
ВАДА
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