Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:13

Тарпищев о Кудерметовой: «Вероника сейчас вторая в мире в паре. Ее выступление выше всяких похвал!»

Тарпищев отреагировал на победу Кудерметовой в парном финале Итогового турнира WTA
Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Новости

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о том, что российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс в финале Итогового турнира WTA в парном разряде обыграли чешскую пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (6:2, 4:6, 11:9).

«Вероника сейчас вторая в мире в паре. Ее выступление выше всяких похвал! Она выигрывала и в Дубае в этом году, на Олимпиаде четвертая была. Как парный игрок она себя хорошо зарекомендовала уже очень давно.

Когда Вероника начнет добиваться таких же успехов в одиночном разряде? У нее все хорошо в одиночном разряде — она впервые в карьере попала в десятку лучших в рейтинге WTA", — сказал Тарпищев «СЭ».

Для Кудерметовой и Мертенс это третий совместный титул в парном разряде. Ранее они побеждали на турнирах в Стамбуле и Дубае. Также Кудерметова и Мертенс впервые стали победительницами Итогового турнира WTA.

Теннис
Вероника Кудерметова
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Как разбился знаменитый фехтовальщик Шариков: «Потребность в адреналине — это не про него»
Бои без правил до нокаута. Самый загадочный и жестокий промоушен Европы
«РИА Новости»: боец ВС РФ заявил об участии польских женщин-наемников в наступлении ВСУ
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP Finals 2022: основные материалы и обзоры
Касаткина призналась, что могла завершить карьеру в 22 года
Финал ATP пройдет без первой ракетки мира. Что это значит для Медведева и Рублева?
Фритц заменит Алькараса на Итоговом турнире ATP
Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP и в финале Кубка Дэвиса
Надалю трудно представить, что он приедет на Итоговый турнир в хорошей форме
Андрей Рублев в третий раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Соболенко — Гарсии: «Каролин, прямо сейчас я ненавижу тебя»

Веснина назвала значимой победу Кудерметовой на парном Итоговом турнире WTA