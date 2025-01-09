Панова и Ханьюй вышли в финал парного турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Гуо Ханьюй победили австралийку Эллен Перес и чешку Катержину Синякову в полуфинале парного турнира в Аделаиде — 4:6, 6:3, 11:9.

Встреча длилась 1 час 33 минуты. Панова и Ханьюй ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 8. В решающем сете они отыграли со счета 1:4.

В финале турнира российско-китайский дуэт встретится с победительницами матча Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Эллен Перес/Катержина Синякова (Австралия/Чехия, 2) — 4:6, 6:3, 11:9