Панова и Ханьюй прошли в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Гуо Ханью победили Мари Бузкову из Чехии и Бетани Маттек-Сэндс из США в четвертьфинале парного турнира в Аделаиде.

Встреча длилась 1 час 55 минут и завершилась победой в пользу пары из России и Китая. Победители совершили 2 подачи навылет, допустив при этом 3 двойные ошибки. Они реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Их соперницы сделали 2 эйса при 2 двойных ошибках и реализовали 3 брейк-пойнта из 8.

За место в полуфинале турнира в Австралии Панова и Ханью поборются с местной теннисисткой Эллен Перес и чешкой Катержиной Синяковой или с Тимеа Бабош из Венгрии и Николь Меликар из США.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США) — 7:5, 7:5