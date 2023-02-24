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Сегодня, 07:02

Грачева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мериде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла американке Слоан Стивенс во втором круге турнира WTA 250 в Мериде (Мексика).

Матч завершился со счетом 7:6, 2:6, 6:7 (5:7). Девушки провели на корте 2 часа 46 минут.

89-я ракетка мира Грачева 1 раз подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету 41-й ракетки Стивенс 1 эйс, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/4 финала турнира американская теннисистка сыграет с Камилой Джорджи из Италии.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США, 2) — Варвара Грачева (Россия, LL) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:5)

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Алисия Паркс (США, 5) — 6:4, 6:2

Теннис
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