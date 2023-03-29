Грачева объяснила свое решение получить французское гражданство

Российская теннисистка Варвара Грачева выразила готовность представлять Францию на спортивных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Грачева завершила подачу заявления на получение французского гражданства. С 2016 года 22-летняя спортсменка тренируется в Каннах.

«Когда я начинала процесс, это даже близко не было связано с тем, что сейчас происходит в мире. Это то, к чему мы никогда не стремимся. А почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться возможностью? Но решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут решать мое будущее. Мы оформили все документы в этом месяце. У меня все хорошо, и моя основная работа — играть в теннис. Я буду рада представлять, возможно, обе [страны]» — приводит слова Грачевой РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Также отмечается, что Грачева может начать выступления за Францию на «Ролан Гаррос», который пройдет с 28 мая по 11 июня.

В 2023 году 54-я ракетка мира дошла до финала турнира в Остине, где уступила украинке Марте Костюк. 27 марта Грачева в 1/8 финала турнира в Майами сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.