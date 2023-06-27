Грачева обыграла Эррани и вышла в третий круг турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ

Сегодня, 15:19
Представительница Франции Варвара Грачева обыграла итальянку Сару Эррани во втором круге турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (6:2, 7:5). Встреча длилась 1 час 32 минуты.
В третьем круге Грачева сыграет с победительницей пары Майар Шериф (Египет, 4) — Лючия Бронцетти (Италия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Франция, 8) — Сара Эррани (Италия) — 6:2, 7:5