0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:43

Грачева обыграла Фрех и вышла в четвертый круг турнира в Майами

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в четвертый круг турнира WTA в Майами (США).

В матче третьего круга 22-летняя спортсменка обыграла Магдалену Фрех из Польши — 6:1, 6:2.

Грачева сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Фрех 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем матче Грачева сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Варвара Грачева (Россия, Q) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:1, 6:2

Теннис
Варвара Грачева
Обсудить
Читайте также
Битва фаворитов в НХЛ: шведский супервратарь не дал Кучерову спасти «Тампу»
Сборная России победно вернулась домой. Но к ней все еще много вопросов
Российский военный в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
Самолет из Нижнего Новгорода в Москву подал сигнал бедствия
В Мытищах мужчина избил двух людей в поликлинике
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина о победе над Бадосой: «Первый сет сложился не в мою пользу, было несколько ошибок»