Грачева обыграла Фрех и вышла в четвертый круг турнира в Майами

Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в четвертый круг турнира WTA в Майами (США). В матче третьего круга 22-летняя спортсменка обыграла Магдалену Фрех из Польши — 6:1, 6:2. Грачева сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Фрех 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. В следующем матче Грачева сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия). Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Варвара Грачева (Россия, Q) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:1, 6:2