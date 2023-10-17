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Сегодня, 13:50

Грачева обыграла Рахимову в первом круге турнира в Наньчане

Алина Савинова
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Камилла Рахимова в двух сетах проиграла представительнице Франции Варваре Грачевой в первом круге турнира в Наньчане — 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Грачевой 3 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из трех.

Следующей соперницей Грачевой станет победительница матча Ван Юхань (Китай, WC) — Катержина Синякова (Чехия).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Франция, 7) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 6:4

Теннис
Варвара Грачева
Камилла Рахимова
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