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Сегодня, 14:23

Грачева одержала победу в первой игре под французским флагом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Варвара Грачева, которая теперь представляет Францию, обыграла румынку Жаклин Кристьян в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:2, 6:1.

5 июня стало известно, что Грачева получила французское гражданство. Эта игра стала для нее дебютной под французским флагом.

В следующем круге турнира Грачева сыграет с Сарой Эррани из Италии.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Франция, 8) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:2, 6:1

Теннис
Варвара Грачева
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WTA заявила россиянку Грачеву под флагом Франции