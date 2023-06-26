Грачева одержала победу в первой игре под французским флагом

Сегодня, 14:23
Российская теннисистка Варвара Грачева, которая теперь представляет Францию, обыграла румынку Жаклин Кристьян в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:2, 6:1.
5 июня стало известно, что Грачева получила французское гражданство. Эта игра стала для нее дебютной под французским флагом.
В следующем круге турнира Грачева сыграет с Сарой Эррани из Италии.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Франция, 8) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:2, 6:1