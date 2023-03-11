Грачева переиграла Мартич и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

11 марта, 23:40
Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Во втором круге россиянка обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич в двух сетах — 6:3, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 15 минут.
66-я ракетка мира Грачева 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету 30-й ракетки Мартич 2 эйса, 4 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
В третьем круге 22-летняя Грачева сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Дарья Касаткина (Россия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 25) — 6:3, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) — Мария Боузкова (Чехия, 28) — 6:1, 6:1