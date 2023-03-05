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Сегодня, 05:38

Грачева вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк

Сергей Разин
корреспондент
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Варвара Грачева в полуфинале турнира в Остине обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:4, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. На счету 22-летней россиянки 3 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира Грачева встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Варвара Грачева (Россия) — Кэти Волынец (США) — 6:4, 5:7, 6:4

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