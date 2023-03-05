Грачева вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк

Российская теннисистка Варвара Грачева в полуфинале турнира в Остине обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. На счету 22-летней россиянки 3 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 13. В финале турнира Грачева встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Остин (США) Турнир WTA ATX Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Варвара Грачева (Россия) — Кэти Волынец (США) — 6:4, 5:7, 6:4