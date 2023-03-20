Сегодня, 08:51
Российская теннисистка Варвара Грачева поднялась на 8 позиций в рейтинге Чемпионской гонки WTA и теперь занимает 20-е место.
Самсонова потеряла 4 позиции и занимает 21 место, Кудерметова осталась на 16-й строчке.
Лидирует по-прежнему Арина Соболенко (Белоруссия), второе место занимает Елена Рыбакина (Казахстан), третье — Ига Свентек (Польша).
Рейтинг Чемпионской гонки WTA
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561
3. Ига Свентек (Польша) — 1810
4. Джессика Пегула (США) — 1515
5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420
6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371
7. Коко Гауфф (США) — 1185
8. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051
9. Каролин Гарсия (Франция) — 991
10 (9) Магда Линетт (Польша) — 937
16. Вероника Кудерметова (Россия) — 706
21 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 547
23 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 537
24 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 531
20 (28). Варвара Грачева (Россия) — 558
56 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 252
60 (58) Анна Блинкова (Россия) — 235
66 (62) Анна Калинская (Россия) — 218.