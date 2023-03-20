Грачева поднялась на 8 позиций в рейтинге Чемпионской гонки

Российская теннисистка Варвара Грачева поднялась на 8 позиций в рейтинге Чемпионской гонки WTA и теперь занимает 20-е место.

Самсонова потеряла 4 позиции и занимает 21 место, Кудерметова осталась на 16-й строчке.

Лидирует по-прежнему Арина Соболенко (Белоруссия), второе место занимает Елена Рыбакина (Казахстан), третье — Ига Свентек (Польша).

Рейтинг Чемпионской гонки WTA

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561

3. Ига Свентек (Польша) — 1810

4. Джессика Пегула (США) — 1515

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420

6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371

7. Коко Гауфф (США) — 1185

8. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051

9. Каролин Гарсия (Франция) — 991

10 (9) Магда Линетт (Польша) — 937

16. Вероника Кудерметова (Россия) — 706

21 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 547

23 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 537

24 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 531

20 (28). Варвара Грачева (Россия) — 558

56 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 252

60 (58) Анна Блинкова (Россия) — 235

66 (62) Анна Калинская (Россия) — 218.