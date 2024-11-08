Губернатор Красноярского края провел встречу с Миррой и Эрикой Андреевыми

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с теннисистками Миррой и Эрикой Андреевыми.

«Как и обещал, встретился с Миррой и Эрикой Андреевыми. Поздравил землячек с победами — этот сезон стал для спортсменок особенно успешным. Сегодня Эрика и Мирра входят в число сильнейших теннисисток мира.

Сестры Андреевы родились в Красноярске, здесь началась их спортивная карьера. Несмотря на плотный график тренировок и соревнований, спортсменки периодически приезжают к бабушке. И всегда остаются «послами» Красноярска, рассказывая о нем в разных странах мира», — написал Котюков в своем Telegram-канале.