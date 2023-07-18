Гурьева: «Если бы была возможность, то поужинала бы с принцессой Дианой»

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2023, вице-чемпионка России (U-19) Анастасия Гурьева в интервью «СЭ» ответила на вопрос, с кем из великих людей она хотела бы поужинать.

«Много великих людей, с которыми было бы интересно пообщаться. Великие писатели, ученые, но если надо остановиться на одном человеке, то выберу принцессу Диану. Она была из семьи британской знати, с прекрасным образованием, женой принца Уэльского, иконой стиля, вела широкую общественную и благотворительную деятельность, воспитывала двух сыновей, поддерживала со всеми хорошие отношения... С ней было бы очень интересно провести вечер».

Принцесса Диана обожала теннис. Регулярно играла в теннис и посещала матчи Уимблдона, дружила с титулованной немецкой теннисткой Штеффи Граф.