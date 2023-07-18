Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:40

Гурьева: «Если бы была возможность, то поужинала бы с принцессой Дианой»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2023, вице-чемпионка России (U-19) Анастасия Гурьева в интервью «СЭ» ответила на вопрос, с кем из великих людей она хотела бы поужинать.

«Много великих людей, с которыми было бы интересно пообщаться. Великие писатели, ученые, но если надо остановиться на одном человеке, то выберу принцессу Диану. Она была из семьи британской знати, с прекрасным образованием, женой принца Уэльского, иконой стиля, вела широкую общественную и благотворительную деятельность, воспитывала двух сыновей, поддерживала со всеми хорошие отношения... С ней было бы очень интересно провести вечер».

Принцесса Диана обожала теннис. Регулярно играла в теннис и посещала матчи Уимблдона, дружила с титулованной немецкой теннисткой Штеффи Граф.

Анастасия Гурьева. «Пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с британской визой». Рассказ юной звезды российского тенниса

Анастасия Гурьева
1
0
Читайте также
Фернандес: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел»
От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гурьева: «Я бы хотела ментальность, как у Джоковича»

Гурьева о Мирре Андреевой: «Очень прикольно играть с ней в карты и UNO»