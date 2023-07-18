Гурьева: «Я бы хотела ментальность, как у Джоковича»

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» Гурьева в интервью «СЭ» рассказала о навыке, который бы забрала у 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Я бы хотела ментальность, как у Джоковича. Насколько он спокоен на корте и уверен в себе. Все говорят про это. У меня бывают моменты, когда психую. Порой недостает уверенности или, наоборот, расслабляюсь. Надеюсь, что все-таки стану таким человеком, как Новак».

В финале Уимблдона-2023 титулованный серб уступил 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах.