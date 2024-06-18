Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине

Сегодня, 15:39
Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах победила представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю в первом круге турнира в Берлине — 6:4, 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету бразильской теннисистки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем круге Александрова сыграет против американки Коко Гауфф.
Берлин (Германия)
Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:4, 6:4