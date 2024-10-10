Фрех обыграла Хаддад Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Ухани

Сегодня, 18:12
Польская теннисистка Магдалена Фрех в третьем круге турнира в Ухани обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету 26-летней польки 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале Фрех встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Магдалена Фрех (Польша) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 9) — 6:3, 6:2