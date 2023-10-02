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Сегодня, 13:09

Хаддад Майя и Панова вышли во второй круг турнира в Пекине в парном разряде

Виктория Кравченко
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Бразильянка Беатрис Хаддад Майя в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой обыграли Анну Данилину и Александру Панову (Казахстан/Россия) в первом круге турнира WTA в Пекине — 6:4, 4:6, 10:7.

Во втором круге Хаддад Майя и Панова сыграют с парой Надежда Киченок/Моника Никулеску (Украина/Румыния).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Беатрис Хаддад Майя/Вероника Кудерметова (Бразилия/Россия) — Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия) — 6:4, 4:6, 10:7

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