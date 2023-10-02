Хаддад Майя и Панова вышли во второй круг турнира в Пекине в парном разряде

Бразильянка Беатрис Хаддад Майя в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой обыграли Анну Данилину и Александру Панову (Казахстан/Россия) в первом круге турнира WTA в Пекине — 6:4, 4:6, 10:7. Во втором круге Хаддад Майя и Панова сыграют с парой Надежда Киченок/Моника Никулеску (Украина/Румыния). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 127 389 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Беатрис Хаддад Майя/Вероника Кудерметова (Бразилия/Россия) — Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия) — 6:4, 4:6, 10:7