Хаддад Майя обыграла Кис и вышла во второй круг турнира в Ухани

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя в первом круге турнира в Ухани обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. На счету 28-летней бразильянки эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Во втором круге Хаддад Майя встретится с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия). Ухань (Китай) Турнир WTA Wuhan Open Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 9) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (9:7), 6:2