Синякова проиграла Хаддад Майе в полуфинале турнира в Кливленде

Сегодня, 05:26
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя проиграла в полуфинале турнира в Кливленде. В трех сетах она выиграла у чешки Катержины Синяковой — 6:3, 2:6, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 13 минут.
Ранее в финал вышла американка Маккартни Кесслер, обыгравшая россиянку Анастасию Потапову — 6:4, 3:6, 3:6.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 1) — Катержина Синякова (Чехия, 3) — 6:3, 2:6, 6:2