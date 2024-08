Синякова проиграла Хаддад Майе в полуфинале турнира в Кливленде

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя проиграла в полуфинале турнира в Кливленде. В трех сетах она выиграла у чешки Катержины Синяковой — 6:3, 2:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Ранее в финал вышла американка Маккартни Кесслер, обыгравшая россиянку Анастасию Потапову — 6:4, 3:6, 3:6.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 1) — Катержина Синякова (Чехия, 3) — 6:3, 2:6, 6:2