Сегодня, 13:36
Бразильянка Беатрис Хаддад Майя стала чемпионкой малого итогового турнира WTA в Чжухае.
Теннисистка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь на тай-брейках в двух сетах — 7:6 (13:11), 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 52 минуты.
Турнир проводился впервые с 2019 года. Тогда чемпионкой стала белоруска Арина Соболенко, которая в финале победила Кики Бертенс (6:4, 6:2).
Чжухай (Китай)
Турнир WTA WTA Elite Trophy
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 8) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 7:6 (13:11), 7:6 (7:4)