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Сегодня, 10:08

Халеп — о допинговых скандалах: «Они сделали все возможное, чтобы разрушить последние годы моей карьеры»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала допинговый скандал, связанный польской теннисисткой Игой Свентек, а также поделилась эмоциями от своей дисквалификации.

«Мне действительно невозможно понять что-то подобное. Я удивляюсь, почему такая большая разница в ведении дела и суждениях. Я не нахожу ответов и не думаю, что здесь может быть логичный вывод. Это могут быть только плохие намерения со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно все, чтобы меня уничтожить, несмотря на доказательства.

Они сделали все возможное, чтобы разрушить последние годы моей карьеры, несмотря на доказательства, которые указывали на мою невиновность. Это было тяжелое время, но я прошла через него благодаря любви и поддержке тех, кто был рядом. Возможно, это и есть моя самая большая победа», — написала теннисистка в соцсетях.

Ига Свентек. Суперзвезда тенниса из Польши тоже попалась на триметазидине: Свентек дисквалифицировали, но всего на месяц

В допинг-пробах Свентек был обнаружен триметазидин, который мог попасть в ее организм с загрязненным снотворным. Из-за этого вещества в январе на четыре года была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.

В марте 2024 года Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации Халеп за нарушение антидопинговых правил с 4 лет до 9 месяцев. С марта 2024 года Халеп вернулась к выступлениям на турнирах.

Ига Свентек
Симона Халеп
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