Халеп подала в суд на производителя биодобавок, которые она принимала в 2022 году

Румынская теннисистка, двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок Schinoussa Superfood.

«Мы подали иск против канадской компании, я думаю, около месяца с небольшим назад. Иск может быть только о возмещении ущерба и не имеет последствий для спортивного дела», — приводит Digi Sport слова адвокат румынки Богдана Стоица.

По данным источника, сумма ущерба составляет более 10 миллионов долларов. До отстранения от соревнований Халеп зарабатывала 4 миллиона долларов в год только за счет спонсорских контрактов.

По данным Forbes, в 2020 году 31-летняя Халеп занимала четвертое место среди самых высокооплачиваемых игроков WTA-тура, ее заработок за год составил 10,9 миллионов долларов.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало румынку до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил. Она была обвинена в двух нарушениях: первое касается неблагоприятного результата анализа на запрещенное вещество на US Open в 2022 году, второе связано с нарушениями в биологическом паспорте.

Халеп намерена обжаловать это решение в CAS, но пока этого не сделала, так как ждет решения независимого агентства по разрешению спортивных споров (Sport Resolutions).