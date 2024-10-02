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Сегодня, 16:42

Халеп выиграла матч в турнире WTA впервые с 2022 года

Алина Савинова
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Румынская теннисистка Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA 125 в Гонконге.

В стартовом матче 33-летняя спортсменка одержала победу над австралийкой Ариной Родионовой — 6:2, 4:6, 6:4. Встреча длилась 2 часа 8 минут.

Для Халеп эта победа стала первой с августа 2022 года — тогда она обыграла россиянку Анастасию Потапову в турнире в Цинциннати.

Во втором круге соревнования в Гонконге румынка встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой.

В марте Халеп вернулась в тур после допинговой дисквалификации осенью 2022 года. Спортсменка была отстранена от соревнований на четыре года из-за обнаружения в ее допинг-пробе запрещенного препарата роксадустата, однако в марте 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации Халеп до 9 месяцев.

Теннис
Симона Халеп

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