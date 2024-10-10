Кудерметова вышла в четвертьфинал парного турнира в Ухане

Сегодня, 12:21
Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в четвертьфинал парного турнира в Ухане.
Во втором круге теннисистки обыграли чешский дуэт Мария Боузкова/Барбора Крейчикова (Чехия) — 2:6, 6:4, 10:6. Матч длился 1 час 48 минут.
Кудерметова и Хаочин за выход в полуфинал сыграют с дуэтом Азиа Мухаммед/Джессика Пегула (США).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 6) — Мария Боузкова/Барбора Крейчикова (Чехия) — 2:6, 6:4, 10:6