Кудерметова вышла в четвертьфинал парного турнира в Ухане

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в четвертьфинал парного турнира в Ухане.

Во втором круге теннисистки обыграли чешский дуэт Мария Боузкова/Барбора Крейчикова (Чехия) — 2:6, 6:4, 10:6. Матч длился 1 час 48 минут.

Кудерметова и Хаочин за выход в полуфинал сыграют с дуэтом Азиа Мухаммед/Джессика Пегула (США).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 6) — Мария Боузкова/Барбора Крейчикова (Чехия) — 2:6, 6:4, 10:6