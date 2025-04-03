Кудерметова в паре с Хаочин вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне

3 апреля, 01:53
Тайваньская теннисистка Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова переиграли британку Хэрриет Дарт и мексиканку Джулиану Олмос в 1/4 финала турнира в Чарльстоне в парном разряде — 6:4, 6:1.
Матч длился 1 час 6 минут.
Следующими соперницами Хаочин и Кудерметовой будут россиянка Диана Шнайдер и американка Пейтон Стирнс.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 2) — Хэрриет Дарт/Джулиана Олмос (Великобритания/Мексика) — 6:4, 6:1