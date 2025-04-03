Кудерметова в паре с Хаочин вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне

Тайваньская теннисистка Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова переиграли британку Хэрриет Дарт и мексиканку Джулиану Олмос в 1/4 финала турнира в Чарльстоне в парном разряде — 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 6 минут. Следующими соперницами Хаочин и Кудерметовой будут россиянка Диана Шнайдер и американка Пейтон Стирнс. Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 2) — Хэрриет Дарт/Джулиана Олмос (Великобритания/Мексика) — 6:4, 6:1