Хромачева в паре с Данилиной не смогли выйти в полуфинал турнира в Брисбене

Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина не сумели выйти в полуфинал парного турнира в Брисбене. Теннисистки проиграли японскому дуэту Сюко Аояма/Эри Ходзуми — 0:6, 4:6. Матч длился 1 час 11 минуты. Соперницами Аоямы и Ходзуми в полуфинале станут россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 520 600 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 2) — 6:0, 6:4