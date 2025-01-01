Хромачева в паре с Данилиной не смогли выйти в полуфинал турнира в Брисбене

Сегодня, 13:04
Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина не сумели выйти в полуфинал парного турнира в Брисбене.
Теннисистки проиграли японскому дуэту Сюко Аояма/Эри Ходзуми — 0:6, 4:6. Матч длился 1 час 11 минуты.
Соперницами Аоямы и Ходзуми в полуфинале станут россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 2) — 6:0, 6:4