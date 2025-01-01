Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:04

Хромачева в паре с Данилиной не смогли выйти в полуфинал турнира в Брисбене

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина не сумели выйти в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Теннисистки проиграли японскому дуэту Сюко Аояма/Эри Ходзуми — 0:6, 4:6. Матч длился 1 час 11 минуты.

Соперницами Аоямы и Ходзуми в полуфинале станут россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 2) — 6:0, 6:4

Ирина Хромачева
Читайте также
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Назван топ-10 свадеб мировых звезд спорта в 2024 году
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Сегодня
Вчера
Неделя