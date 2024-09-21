Хромачева отобралась в финал парного турнира в Хуахине

Сегодня, 11:50
Россиянка Ирина Хромачева и казахстанка Анна Данилина вышли в финал парного турнира в Хуахине.
В полуфинале теннисистки победили дуэт Алисия Барнетт (Великобритания)/Мэделин Брукс (Великобритания) в двух сетах 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 6 минут.
Хромачева и Данилина в финале сыграют с парой Юдис Чонг (Гонконг)/Моюка Утиджима (Япония).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open 2
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Алисия Барнетт/Мэделин Брукс (Великобритания) — 6:2, 6:3