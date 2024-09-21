Хромачева отобралась в финал парного турнира в Хуахине

Россиянка Ирина Хромачева и казахстанка Анна Данилина вышли в финал парного турнира в Хуахине.

В полуфинале теннисистки победили дуэт Алисия Барнетт (Великобритания)/Мэделин Брукс (Великобритания) в двух сетах 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 6 минут.

Хромачева и Данилина в финале сыграют с парой Юдис Чонг (Гонконг)/Моюка Утиджима (Япония).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open 2

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Алисия Барнетт/Мэделин Брукс (Великобритания) — 6:2, 6:3