Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:50

Хромачева отобралась в финал парного турнира в Хуахине

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянка Ирина Хромачева и казахстанка Анна Данилина вышли в финал парного турнира в Хуахине.

В полуфинале теннисистки победили дуэт Алисия Барнетт (Великобритания)/Мэделин Брукс (Великобритания) в двух сетах 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 6 минут.

Хромачева и Данилина в финале сыграют с парой Юдис Чонг (Гонконг)/Моюка Утиджима (Япония).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open 2

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Алисия Барнетт/Мэделин Брукс (Великобритания) — 6:2, 6:3

Теннис
Ирина Хромачева

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
В Казахстане заключенные устроили бунт в колонии
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Сегодня
Вчера
Неделя