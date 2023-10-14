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Сегодня, 09:47

Хромачева не смогла выйти в финал парного турнира в Сеуле

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Ирина Хромачева и У Фансыэнь из Тайваня не смогли выйти в финал парного турнира в Сеуле.

В 1/2 финала они проиграли чешке Марии Боузковой и американке Бетани Маттек-Сэндз со счетом 3:6, 1:6. Продолжительность игры составила 1 час 3 минуты.

За титул Боузкова и Маттек-Сэндз поборются с Луксикой Кумкхум и Пенгтарн Плипуеч (Таиланд).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США, 2) — Ирина Хромачева/У Фансыэнь (Россия/Тайвань, 3) — 6:3, 6:1

Теннис
Ирина Хромачева
0
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