Хромачева не смогла выйти в финал парного турнира в Сеуле

Сегодня, 09:47
Россиянка Ирина Хромачева и У Фансыэнь из Тайваня не смогли выйти в финал парного турнира в Сеуле.
В 1/2 финала они проиграли чешке Марии Боузковой и американке Бетани Маттек-Сэндз со счетом 3:6, 1:6. Продолжительность игры составила 1 час 3 минуты.
За титул Боузкова и Маттек-Сэндз поборются с Луксикой Кумкхум и Пенгтарн Плипуеч (Таиланд).
Сеул (Корея)
Турнир WTA Hana Bank Korea Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США, 2) — Ирина Хромачева/У Фансыэнь (Россия/Тайвань, 3) — 6:3, 6:1