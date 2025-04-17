Хромачева вышла в полуфинал парного турнира в Руане

Россиянка Ирина Хромачева и чешка Линда Носкова стали полуфиналистками парного турнира в Руане.

В 1/4 финала дуэт победил пару Бернарда Пера/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 10:7. Матч длился 1 час 50 минут.

За выход в финал Хромачева и Носкова сыграют с парой Куинн Глисон/Магали Кемпен (США/Бельгия).

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — Бернарда Пера/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния) — 7:6 (7:5), 3:6, 10:7