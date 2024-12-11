Хромачева: «Некоторые одиночники используют пару как возможность бесплатно пересидеть до следующего турнира»

Российская теннисистка Ирина Хромачева в разговоре с «СЭ» объяснила свою критику в адрес WTA в турнире в Пекине. Также она рассказала о разнице в условиях между игроками парного и одиночного разрядов.

— В сентябре в соцсетях вы обрушились с критикой на WTA, заявив, что парных игроков не уважают (на WTA 1000 в Пекине Хромачева и Данилина проиграли в первом круге Пауле Бадосе и Каролине Муховой, которые снялись со следующей парной встречи ради матча в одиночном разряде. — Прим. «СЭ»). Получили ли какую-то реакцию от WTA и других игроков? Почему решили публично об этом высказаться сейчас, ведь проблема не новая?

— Обрушилась с критикой — это, наверное, громко сказано. Безусловно, проблема существует давно, но ты всегда чувствуешь ее больше, когда она касается тебя самой. В этом году я дважды в борьбе проиграла одиночникам, которые снялись перед следующей игрой, при этом в одиночке продолжали играть. Некоторые одиночники используют пару как возможность бесплатно пересидеть до следующего турнира. Такие ситуации чаще встречаются в турнирах категории 500 и 1000, тогда как парники целый год пытаются набрать рейтинг, чтобы попасть на эти турниры. Есть игроки, которые любят играть одиночку и пару. Они играют их на победу и до конца. Это здорово, если хватает сил и здоровья выступать в двух разрядах.

— Насколько разные условия у одиночников и парников в турнирах в плане проживания и кортов?

— Проживание отличается от проживания одиночников только по количеству оплачиваемых дней. Отели одни и те же. А вот бронирование кортов для нас обычно это определенный квест. Потому что оно происходит по остаточному принципу после одиночников. Но есть турниры, где парникам дают больше вариантов. Например, в Индиан-Уэллсе и Ухане.

— По ходу сезона вы вошли в топ-30 парного рейтинга и закончили год на 18-м месте. Что-то в связи с этим повышением в рейтинге изменилось?

— Чем выше ты стоишь в рейтинге, тем проще выстроить календарь соревнований. Присутствует уверенность попадания на крупные турниры, а это значит, что можно заранее купить билеты на самолет и организовать тренировочный процесс, — сказала Хромачева «СЭ».