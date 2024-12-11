Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:45

Хромачева — на вопрос о том, что она убила в себе одиночницу: «Категорически против насилия, поэтому никого не убивала»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российская теннисистка Ирина Хромачева в разговоре с «СЭ» объяснила свой рост результатов в 2024 году.

За прошедший сезон Хромачева выиграла шесть турниров, став одной из двух самых титулованных теннисисток сезона. Столько же трофеев собрала чешка Катерина Синякова.

— Убили ли вы в себе одиночницу? Связываете ли вы надежды с этим разрядом?

— Я категорически против насилия, поэтому никого не убивала. Просто одиночница сознательно уступила место парнице, и я очень рада за нее.

— Ваш рост в результатах и титулах в последнюю пару сезонов. Почему не было таких результатов до этого? Что изменилось?

— Возможно, прогресс этого года как раз обусловлен тем, что я перестала распыляться на одиночку и сконцентрировалась только на паре. Мое здоровье не выдерживает оба разряда. Теперь я могу больше времени уделять работе над элементами парной игры как тактически, так и физически.

— Были ли мысли бросить теннис, когда не все получалось?

— Такие мысли время от времени приходят в голову каждому теннисисту. Я не исключение, — сказала Хромачева «СЭ».

Ирина Хромачева. «Цель на новый сезон — Итоговый турнир и один из «Шлемов». Интервью самой титулованной теннисистки 2024 года
Теннис
Ирина Хромачева
Читайте также
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Сегодня
Вчера
Неделя