Сегодня, 15:45
Российская теннисистка Ирина Хромачева в разговоре с «СЭ» объяснила свой рост результатов в 2024 году.
За прошедший сезон Хромачева выиграла шесть турниров, став одной из двух самых титулованных теннисисток сезона. Столько же трофеев собрала чешка Катерина Синякова.
— Убили ли вы в себе одиночницу? Связываете ли вы надежды с этим разрядом?
— Я категорически против насилия, поэтому никого не убивала. Просто одиночница сознательно уступила место парнице, и я очень рада за нее.
— Ваш рост в результатах и титулах в последнюю пару сезонов. Почему не было таких результатов до этого? Что изменилось?
— Возможно, прогресс этого года как раз обусловлен тем, что я перестала распыляться на одиночку и сконцентрировалась только на паре. Мое здоровье не выдерживает оба разряда. Теперь я могу больше времени уделять работе над элементами парной игры как тактически, так и физически.
— Были ли мысли бросить теннис, когда не все получалось?
— Такие мысли время от времени приходят в голову каждому теннисисту. Я не исключение, — сказала Хромачева «СЭ».