Сегодня, 15:15
Российская теннисистка Ирина Хромачева поделилась эмоциями от победы на турнире WTA1000 в Ухане и включении ее вместе с Анной Данилиной в число претенденток на награду WTA в номинации «Лучшая пара».
— Впервые в карьере вам покорился «тысячник». Были ли какие-то особые эмоции после победы в Ухане?
— Эмоций было много, и они были так сильны, что после последнего розыгрыша я даже не смогла ничего выкрикнуть.
— Расстроились ли, что после Уханя не удалось выступить на Итоговом? Считали ли очки до этого? Прикидывали ли шансы попадания?
— Мы не расстроились, потому что в топ-8 мы попасть никак не успевали, а ехать на Итоговый запасными и смотреть, как играют другие, как-то обидно. Конечно, если бы мы проходили запасными, то точно бы поехали, но лучше сами попробуем выйти на Итоговый напрямую в следующем году.
— Вы с Анной стали претендентками на награду WTA по итогам года в номинации «Лучшая пара». Насколько хотите ее получить?
— Я вообще не думала по поводу номинации, но было приятно узнать, что по версии WTA мы входим в список лучших пар сезона, — сказала Хромачева «СЭ».