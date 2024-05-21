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Сегодня, 18:43

Хромачева и Сизикова вышли во второй круг парного турнира в Рабате

Владислав Корегин
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Российские теннисистки Ирина Хромачева и Яна Сизикова обыграли американку Пейтон Стирнс и Чжан Шуай из Китая в матче первого круга парного турнира в Рабате (Марокко) — 6:4, 3:6, 10:6.

Игра продолжалась 1 час 34 минуты. На счету дуэта из России ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Их соперницы ни смогли оформить ни одного эйса, допустили 2 двойные и реализовали 4 брейка из 9.

В следующем круге россиянки сыграют против представительницы Грузии Оксаны Калашниковой и Кимберли Циммерманн из Бельгии.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Яна Сизикова (Россия, 4) Пейтон Стирнс/Чжан Шуай (США/Китай) 6:4, 3:6, 10:6

Теннис
Ирина Хромачева
Яна Сизикова
0
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