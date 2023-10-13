Хромачева в паре с Фансыэнь вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Ирина Хромачева и У Фансыэнь из Тайваня победили в 1/4 финала турнира в Сеуле в парном разряде. В двух сетах они переиграли кореянок Чхве Чи Хи и Пак Со Хен — 6:2, 6:1.

Следующим соперницами российско-тайваньской пары будут чешка Мария Боузкова и американка Бетани Маттек-Сэндз.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Хромачева/У Фансыэнь (Россия/Тайвань, 3) — Чхве Чи Хи/Пак Со Хен (Корея, WC) — 6:2, 6:1