Хромачева в паре с Якупович вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Словении Далила Якупович пробились в полуфинал парного турнира в Клуж-Напоке. В четвертьфинале они обыграли бельгийскую пару Грит Миннен и Янина Викмайер со счетом 6:1, 6:2. Следующими соперницами Хромачевой и Якупович станут победительницы матча Алисия Паркс/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния, 1) — Джоди Беррейдж/Жиль Тайхманн (Великобритания/Швейцария). Клуж-Напока (Румыния) Турнир WTA Transylvania Open Призовой фонд 259 303 доллара Закрытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Далила Якупович/Ирина Хромачева (Словения/Россия) — Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия, 3) — 6:1, 6:2