Хромачева вместе с Данилиной продолжат выступление в парном турнире в Яссах

Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина обыграли россиянку Амину Аншбу и чешку Анастасию Детюк в первом круге парного турнира в Яссах.

Встреча длилась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Хромачевой и Данилиной. Во втором раунде они встретятся с российским дуэтом Мирра Андреева/София Лансере.

Еще две представительницы России: Анастасия Тихонова и Мария Тимофеева — не смогли выйти во второй круг турнира, уступив на старте испанке Ивон Кавалье-Реймерс и Авроре Дзантедески из Италии — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7).

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — 6:4, 6:3

Ивон Кавалье-Реймерс/Аврора Дзантедески (Испания/Италия) — Анастасия Тихонова/Мария Тимофеева (Россия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)