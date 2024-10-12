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Сегодня, 17:51

Хромачева вышла в финал парного турнира в Ухани

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и Анна Данилина из Казахстана в полуфинале парного турнира в Ухани обыграли россиянку Екатерину Александрову и Катержину Синякову из Чехии.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3. На счету победительниц 3 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Хромачева и Данилина встретятся с американками Джессикой Пегулой и Эйжей Мухаммад.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — 6:1, 6:4

Екатерина Александрова
Ирина Хромачева

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