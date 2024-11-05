Хромачева: «Я полностью сконцентрирована на паре, так как болела мононуклеозом»

17-я ракетка мира в паре Ирина Хромачева, выигравшая в этом сезоне восемь титулов, рассказала о тандеме с Анной Данилиной и планах на будущий год.

«Я раньше играла одиночку, была сконцентрирована на этом разряде. Это мой первый полноценный год в паре. Было важно найти партнера, с кем мне комфортно играть. Последние три-четыре месяца играем с Аней Данилиной — результаты говорят сами за себя. Очень довольны этим годом. Чуть отдохнем и будем работать дальше. Сейчас обсуждаются детали предсезонки. Вместе будем в Москве. Потом уеду в Кисловодск, в горы, где и будет физическая подготовка. Аня будет играть на Кубке Билли Джин Кинг за Казахстан. И дальше уже будем смотреть, какие-то тренировки сделаем совместные. Но основная подготовка будет отдельной. Хочу дома побыть, отдохнуть друг от друга. Сейчас я полностью сконцентрирована на паре, так как болела мононуклеозом, был стрессовый перелом. Задача — попасть в десятку в следующем сезоне», — рассказала Хромачева в эфире шоу BetBoom Tennis.

Данилина и Хромачева вместе выиграли шесть трофеев. Крупнейший — на турнире в Ухане.