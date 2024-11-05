Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:35

Хромачева: «Я полностью сконцентрирована на паре, так как болела мононуклеозом»

Telegram Дзен

17-я ракетка мира в паре Ирина Хромачева, выигравшая в этом сезоне восемь титулов, рассказала о тандеме с Анной Данилиной и планах на будущий год.

«Я раньше играла одиночку, была сконцентрирована на этом разряде. Это мой первый полноценный год в паре. Было важно найти партнера, с кем мне комфортно играть. Последние три-четыре месяца играем с Аней Данилиной — результаты говорят сами за себя. Очень довольны этим годом. Чуть отдохнем и будем работать дальше. Сейчас обсуждаются детали предсезонки. Вместе будем в Москве. Потом уеду в Кисловодск, в горы, где и будет физическая подготовка. Аня будет играть на Кубке Билли Джин Кинг за Казахстан. И дальше уже будем смотреть, какие-то тренировки сделаем совместные. Но основная подготовка будет отдельной. Хочу дома побыть, отдохнуть друг от друга. Сейчас я полностью сконцентрирована на паре, так как болела мононуклеозом, был стрессовый перелом. Задача — попасть в десятку в следующем сезоне», — рассказала Хромачева в эфире шоу BetBoom Tennis.

Данилина и Хромачева вместе выиграли шесть трофеев. Крупнейший — на турнире в Ухане.

Теннис
Ирина Хромачева

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вагенкнехт призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству
Выборы в США по московскому времени: какая разница с Америкой, график голосования 5 ноября
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Вучич рассказал о возможном рождественском предложении Трампа по Украине
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Сегодня
Вчера
Неделя