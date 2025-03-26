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26 марта, 21:49

Свентек сенсационно проиграла 140-й ракетке мира Эале в 1/4 финала турнира в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах проиграла филиппинке Александре Эале в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Эалы. Девушки провели на корте 1 час 40 минут.

2-я ракетка мира Свентек 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 140-й ракетки мира Эалы 1 эйс, 3 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Эала одержала крупнейшую победу в карьере и впервые вышла в полуфинал турнира WTA.

Далее в Майами 19-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Джессика Пегула (США, 4).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александра Эала (Филиппины, WC) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:2, 7:5

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