Свентек сенсационно проиграла 140-й ракетке мира Эале в 1/4 финала турнира в Майами

26 марта, 21:49
Польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах проиграла филиппинке Александре Эале в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами.
Матч завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Эалы. Девушки провели на корте 1 час 40 минут.
2-я ракетка мира Свентек 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 140-й ракетки мира Эалы 1 эйс, 3 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Эала одержала крупнейшую победу в карьере и впервые вышла в полуфинал турнира WTA.
Далее в Майами 19-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Джессика Пегула (США, 4).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александра Эала (Филиппины, WC) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:2, 7:5