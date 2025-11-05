Видео
WTA. Новости
5 ноября, 21:30

Свентек уступила Анисимовой и вылетела с Итогового турнира WTA

Алина Савинова
Аманда Анисимова.
Фото Reuters

Американка Аманда Анисимова в трех сетах обыграла польку Игу Свентек в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. Американка 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету польки 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.

После этой победы Анисимова со второго места в группе вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Свентек завершила выступление на турнире.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс

Аманда Анисимова (США, 4) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

31

  • belaruss

    привет Черемисин,а скромно только лишь по одной причине,это спорт,и всякое может быть,могу привести сотни примеров ,когда яаный фаворит не добивался побед с аутсайдером,чтобы далеко не ходить вспомни вчерашние матчи Челси и Барсы в ЛЧ,многие ли думали,что Карабах не поиграет? А то что Арина на сей момент выше всех на 2 головы,то тут к гадалке не ходи, не веришь? взгляни на текущий рейтинг

    06.11.2025

  • Sergey Mironov

    А Анисимова на запасной не катит?

    06.11.2025

  • Skorz.

    Анисимова флаг женского тенниса ! Не радоваться победам Аманды , значит и вовсе не разбираться в женском теннисе и его скрытых возожностях !) И медаль за Победу , здесь долна быть особая ... не на ленточке , а на грудь ! Успехов Аманде !

    06.11.2025

  • Черемисин57

    Привет, беларусс! А что так скромно и осторожно? Ты же всё время говоришь о безусловном доминировании Соболенко? Значит сомнения у тебя есть, а способна ли королева тенниса доминировать и дальше? Ну, ты же знаешь, что я топлю за теннисисток с постсоветского пространства, а значит я за победу Соболенко! Вопросы я тебе задаю по дружески!! Даже в случае проигрыша Соболенко, у нас есть запасной вариант- казашка Рыбакина!!!

    06.11.2025

  • oleg.bob

    Молодец, Амандочка! А у Свёнтек- продолжение периода полураспада!

    06.11.2025

  • Иван Л.

    У Арины щас 4-1 по сетам, у Пегулы 3-3, у Гауфф 3-2. Теоретически может сложится у всех по 5-3. Это если Арина только сет возьмёт у Гауфф, а Джесс 2-0 уберёт колобка. Тогда, да, придётся считать геймы. Но надеюсь, до этого не дойдёт. Гауфф, конечно будет рубиться, но вряд ли осилит, да и в той ещё форме, что она тут показала с той же Пегулой. Ну посмотрим. Шанс мимо есть, да. Если проиграть 0-2 Гауфф. Да даже и если 1-2 проиграть и можно пролететь.

    06.11.2025

  • f0rz

    Реванш за 0:6 на уимблдоне будет когда она её там в финале хлопнет)

    06.11.2025

  • belaruss

    пока только двух, надеюсь завтра к ним присоединится белоруска Соболенко

    05.11.2025

  • capitan76

    ПрЭлЭсно!))

    05.11.2025

  • sirah

    Приятно видеть трёх русских девушек в полуфинале итогового. Жаль, нет Мирры с ними.

    05.11.2025

  • Михаил Т

    Как она с такими бидонами играет?

    05.11.2025

  • hant64

    Будет подсчитываться соотношение выигранных и проигранных геймов. А там расклады могут быть какие угодно - нужны конкретные цифры, а они будут только по окончании последних игр в группах.

    05.11.2025

  • Пан Юзеф

    Панство смиренно принимает как теплые ветра, так и холодные.

    05.11.2025

  • Володька Завитушкин

    Поговаривают что Игорёк-то не совсем придерживается традиционных ценностей. И что с Дарьей у них особые отношения. Потому и с Викторовским рассталась. Отсюда де и результат по сезону. Одним словом польские страсти.

    05.11.2025

  • bussel61

    Ну и Аманда! Вот уж порадовала!!

    05.11.2025

  • belaruss

    Вопрос к самым дотошным до подсчётов,если Арина проиграет в 2-ух сетах Коко,а Джес соответственно выиграет в два сета,что с раскладками? Есть шанс что Соболенко вне полуфинала?

    05.11.2025

  • Иван Л.

    Неа) Уж пардон, ставки давно не делаю)

    05.11.2025

  • Иван Л.

    Похожий - да, но Арина и мастервоитее и тактически лучше. Если глупостей сама не наделает, то выиграет уверенно, думаю.

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Панство ставило на поражение?!

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пари?!

    05.11.2025

  • Atoms

    Когда Ига просит выгнать с трибуны "мешающего" ей зрителя (было уже), то уже означает ее психологическую неустойчивость, а следовательно и проигрыш. Анисимова лишь подтвердила это во 2-м и особенно в 3-м сете. Молодец Аманда, что тут еще скажешь!

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не тянет Ига на сопротивление. Подобрала ключики Анисимова, поняла, как брать Варшаву. Интересный расклад для польки на следующий год. Потихоньку Ига превращается в Радванску (не побоюсь этого слова). Интересный будет матч против Арины... Там тоже есть свои узелки, плюс сам статус полуфинала (пан, Ига, прости или пропал). Очень интересно))

    05.11.2025

  • hant64

    С такой игрой ловить в полуфинале будет особо нечего - сегодня и Ига, и Аманда были весьма неубедительны, и, если бы можно ничью дать, была бы именно ничейка лузеров.

    05.11.2025

  • belaruss

    Ну теперь, надеюсь,впереди мощный полуфинал во всех смыслах этого слова, Аманда и Арина практикуют одинаковый силовой теннис, будет очень любопытно

    05.11.2025

  • Иван Л.

    Тепеь в полуфинале Аманда жаждет реванша за ЮСопен. Думаю, не дождётся.

    05.11.2025

  • rusfеd 2.0

    реванш за 0:6, 0:6 на уимблдоне

    05.11.2025

  • Иван Л.

    Передавила Аманда, сдулась полька, терпели без брейков, но в 10-м 2 сета таки взбрыкнула. Агрессорша. Не выдержала Швентек давления.

    05.11.2025

  • Пан Юзеф

    Слава Богу. Иначе бы Мегатрон просто разнес бы Игу. Хватит с нас Вимбледона.

    05.11.2025

  • hant64

    Каков заголовок - прямо таки вылетела Свентек. Журнашлюшки, когда же вы элементарной вежливости научитесь? Анисимова проявила волю к победе, а Ига, в общем-то, как и позавчера с Рыбакиной, просто развалилась фактически. Не до такой степени, как в матче с Еленой, но и этого хватило, чтобы проиграть.

    05.11.2025

  • alehan.227471

    Опять наглоталась порошка (3-го дня подтвердил доктор Барменталь) и опять сдулась после 1-го сета.

    05.11.2025

  • Алехандрохорс

    Вот Кепку и отправили отдыхать до Австралии...) Любо.

    05.11.2025

    Теннис
    Аманда Анисимова
    Ига Свентек
