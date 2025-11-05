Свентек уступила Анисимовой и вылетела с Итогового турнира WTA

Американка Аманда Анисимова в трех сетах обыграла польку Игу Свентек в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. Американка 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету польки 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных. После этой победы Анисимова со второго места в группе вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Свентек завершила выступление на турнире. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Серены Уильямс Аманда Анисимова (США, 4) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

belaruss привет Черемисин,а скромно только лишь по одной причине,это спорт,и всякое может быть,могу привести сотни примеров ,когда яаный фаворит не добивался побед с аутсайдером,чтобы далеко не ходить вспомни вчерашние матчи Челси и Барсы в ЛЧ,многие ли думали,что Карабах не поиграет? А то что Арина на сей момент выше всех на 2 головы,то тут к гадалке не ходи, не веришь? взгляни на текущий рейтинг 06.11.2025

Sergey Mironov А Анисимова на запасной не катит? 06.11.2025

Skorz. Анисимова флаг женского тенниса ! Не радоваться победам Аманды , значит и вовсе не разбираться в женском теннисе и его скрытых возожностях !) И медаль за Победу , здесь долна быть особая ... не на ленточке , а на грудь ! Успехов Аманде ! 06.11.2025

Черемисин57 Привет, беларусс! А что так скромно и осторожно? Ты же всё время говоришь о безусловном доминировании Соболенко? Значит сомнения у тебя есть, а способна ли королева тенниса доминировать и дальше? Ну, ты же знаешь, что я топлю за теннисисток с постсоветского пространства, а значит я за победу Соболенко! Вопросы я тебе задаю по дружески!! Даже в случае проигрыша Соболенко, у нас есть запасной вариант- казашка Рыбакина!!! 06.11.2025

oleg.bob Молодец, Амандочка! А у Свёнтек- продолжение периода полураспада! 06.11.2025

Иван Л. У Арины щас 4-1 по сетам, у Пегулы 3-3, у Гауфф 3-2. Теоретически может сложится у всех по 5-3. Это если Арина только сет возьмёт у Гауфф, а Джесс 2-0 уберёт колобка. Тогда, да, придётся считать геймы. Но надеюсь, до этого не дойдёт. Гауфф, конечно будет рубиться, но вряд ли осилит, да и в той ещё форме, что она тут показала с той же Пегулой. Ну посмотрим. Шанс мимо есть, да. Если проиграть 0-2 Гауфф. Да даже и если 1-2 проиграть и можно пролететь. 06.11.2025

f0rz Реванш за 0:6 на уимблдоне будет когда она её там в финале хлопнет) 06.11.2025

belaruss пока только двух, надеюсь завтра к ним присоединится белоруска Соболенко 05.11.2025

capitan76 ПрЭлЭсно!)) 05.11.2025

sirah Приятно видеть трёх русских девушек в полуфинале итогового. Жаль, нет Мирры с ними. 05.11.2025

Михаил Т Как она с такими бидонами играет? 05.11.2025

hant64 Будет подсчитываться соотношение выигранных и проигранных геймов. А там расклады могут быть какие угодно - нужны конкретные цифры, а они будут только по окончании последних игр в группах. 05.11.2025

Пан Юзеф Панство смиренно принимает как теплые ветра, так и холодные. 05.11.2025

Володька Завитушкин Поговаривают что Игорёк-то не совсем придерживается традиционных ценностей. И что с Дарьей у них особые отношения. Потому и с Викторовским рассталась. Отсюда де и результат по сезону. Одним словом польские страсти. 05.11.2025

bussel61 Ну и Аманда! Вот уж порадовала!! 05.11.2025

belaruss Вопрос к самым дотошным до подсчётов,если Арина проиграет в 2-ух сетах Коко,а Джес соответственно выиграет в два сета,что с раскладками? Есть шанс что Соболенко вне полуфинала? 05.11.2025

Иван Л. Неа) Уж пардон, ставки давно не делаю) 05.11.2025

Иван Л. Похожий - да, но Арина и мастервоитее и тактически лучше. Если глупостей сама не наделает, то выиграет уверенно, думаю. 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Панство ставило на поражение?! 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Пари?! 05.11.2025

Atoms Когда Ига просит выгнать с трибуны "мешающего" ей зрителя (было уже), то уже означает ее психологическую неустойчивость, а следовательно и проигрыш. Анисимова лишь подтвердила это во 2-м и особенно в 3-м сете. Молодец Аманда, что тут еще скажешь! 05.11.2025

Дмитрий Ушкачев Не тянет Ига на сопротивление. Подобрала ключики Анисимова, поняла, как брать Варшаву. Интересный расклад для польки на следующий год. Потихоньку Ига превращается в Радванску (не побоюсь этого слова). Интересный будет матч против Арины... Там тоже есть свои узелки, плюс сам статус полуфинала (пан, Ига, прости или пропал). Очень интересно)) 05.11.2025

hant64 С такой игрой ловить в полуфинале будет особо нечего - сегодня и Ига, и Аманда были весьма неубедительны, и, если бы можно ничью дать, была бы именно ничейка лузеров. 05.11.2025

belaruss Ну теперь, надеюсь,впереди мощный полуфинал во всех смыслах этого слова, Аманда и Арина практикуют одинаковый силовой теннис, будет очень любопытно 05.11.2025

Иван Л. Тепеь в полуфинале Аманда жаждет реванша за ЮСопен. Думаю, не дождётся. 05.11.2025

rusfеd 2.0 реванш за 0:6, 0:6 на уимблдоне 05.11.2025

Иван Л. Передавила Аманда, сдулась полька, терпели без брейков, но в 10-м 2 сета таки взбрыкнула. Агрессорша. Не выдержала Швентек давления. 05.11.2025

Пан Юзеф Слава Богу. Иначе бы Мегатрон просто разнес бы Игу. Хватит с нас Вимбледона. 05.11.2025

hant64 Каков заголовок - прямо таки вылетела Свентек. Журнашлюшки, когда же вы элементарной вежливости научитесь? Анисимова проявила волю к победе, а Ига, в общем-то, как и позавчера с Рыбакиной, просто развалилась фактически. Не до такой степени, как в матче с Еленой, но и этого хватило, чтобы проиграть. 05.11.2025

alehan.227471 Опять наглоталась порошка (3-го дня подтвердил доктор Барменталь) и опять сдулась после 1-го сета. 05.11.2025