Свентек уступила Анисимовой и вылетела с Итогового турнира WTA

5 ноября, 21:30
Американка Аманда Анисимова в трех сетах обыграла польку Игу Свентек в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. Американка 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету польки 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.
После этой победы Анисимова со второго места в группе вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Свентек завершила выступление на турнире.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Серены Уильямс
Аманда Анисимова (США, 4) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
belaruss
привет Черемисин,а скромно только лишь по одной причине,это спорт,и всякое может быть,могу привести сотни примеров ,когда яаный фаворит не добивался побед с аутсайдером,чтобы далеко не ходить вспомни вчерашние матчи Челси и Барсы в ЛЧ,многие ли думали,что Карабах не поиграет? А то что Арина на сей момент выше всех на 2 головы,то тут к гадалке не ходи, не веришь? взгляни на текущий рейтинг
06.11.2025
Sergey Mironov
А Анисимова на запасной не катит?
06.11.2025
Skorz.
Анисимова флаг женского тенниса ! Не радоваться победам Аманды , значит и вовсе не разбираться в женском теннисе и его скрытых возожностях !) И медаль за Победу , здесь долна быть особая ... не на ленточке , а на грудь ! Успехов Аманде !
06.11.2025
Черемисин57
Привет, беларусс! А что так скромно и осторожно? Ты же всё время говоришь о безусловном доминировании Соболенко? Значит сомнения у тебя есть, а способна ли королева тенниса доминировать и дальше? Ну, ты же знаешь, что я топлю за теннисисток с постсоветского пространства, а значит я за победу Соболенко! Вопросы я тебе задаю по дружески!! Даже в случае проигрыша Соболенко, у нас есть запасной вариант- казашка Рыбакина!!!
06.11.2025
oleg.bob
Молодец, Амандочка! А у Свёнтек- продолжение периода полураспада!
06.11.2025
Иван Л.
У Арины щас 4-1 по сетам, у Пегулы 3-3, у Гауфф 3-2. Теоретически может сложится у всех по 5-3. Это если Арина только сет возьмёт у Гауфф, а Джесс 2-0 уберёт колобка. Тогда, да, придётся считать геймы. Но надеюсь, до этого не дойдёт. Гауфф, конечно будет рубиться, но вряд ли осилит, да и в той ещё форме, что она тут показала с той же Пегулой. Ну посмотрим. Шанс мимо есть, да. Если проиграть 0-2 Гауфф. Да даже и если 1-2 проиграть и можно пролететь.
06.11.2025
f0rz
Реванш за 0:6 на уимблдоне будет когда она её там в финале хлопнет)
06.11.2025
belaruss
пока только двух, надеюсь завтра к ним присоединится белоруска Соболенко
05.11.2025
capitan76
ПрЭлЭсно!))
05.11.2025
sirah
Приятно видеть трёх русских девушек в полуфинале итогового. Жаль, нет Мирры с ними.
05.11.2025
Михаил Т
Как она с такими бидонами играет?
05.11.2025
hant64
Будет подсчитываться соотношение выигранных и проигранных геймов. А там расклады могут быть какие угодно - нужны конкретные цифры, а они будут только по окончании последних игр в группах.
05.11.2025
Пан Юзеф
Панство смиренно принимает как теплые ветра, так и холодные.
05.11.2025
Володька Завитушкин
Поговаривают что Игорёк-то не совсем придерживается традиционных ценностей. И что с Дарьей у них особые отношения. Потому и с Викторовским рассталась. Отсюда де и результат по сезону. Одним словом польские страсти.
05.11.2025
bussel61
Ну и Аманда! Вот уж порадовала!!
05.11.2025
belaruss
Вопрос к самым дотошным до подсчётов,если Арина проиграет в 2-ух сетах Коко,а Джес соответственно выиграет в два сета,что с раскладками? Есть шанс что Соболенко вне полуфинала?
05.11.2025
Иван Л.
Неа) Уж пардон, ставки давно не делаю)
05.11.2025
Иван Л.
Похожий - да, но Арина и мастервоитее и тактически лучше. Если глупостей сама не наделает, то выиграет уверенно, думаю.
05.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Панство ставило на поражение?!
05.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Пари?!
05.11.2025
Atoms
Когда Ига просит выгнать с трибуны "мешающего" ей зрителя (было уже), то уже означает ее психологическую неустойчивость, а следовательно и проигрыш. Анисимова лишь подтвердила это во 2-м и особенно в 3-м сете. Молодец Аманда, что тут еще скажешь!
05.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Не тянет Ига на сопротивление. Подобрала ключики Анисимова, поняла, как брать Варшаву. Интересный расклад для польки на следующий год. Потихоньку Ига превращается в Радванску (не побоюсь этого слова). Интересный будет матч против Арины... Там тоже есть свои узелки, плюс сам статус полуфинала (пан, Ига, прости или пропал). Очень интересно))
05.11.2025
hant64
С такой игрой ловить в полуфинале будет особо нечего - сегодня и Ига, и Аманда были весьма неубедительны, и, если бы можно ничью дать, была бы именно ничейка лузеров.
05.11.2025
belaruss
Ну теперь, надеюсь,впереди мощный полуфинал во всех смыслах этого слова, Аманда и Арина практикуют одинаковый силовой теннис, будет очень любопытно
05.11.2025
Иван Л.
Тепеь в полуфинале Аманда жаждет реванша за ЮСопен. Думаю, не дождётся.
05.11.2025
rusfеd 2.0
реванш за 0:6, 0:6 на уимблдоне
05.11.2025
Иван Л.
Передавила Аманда, сдулась полька, терпели без брейков, но в 10-м 2 сета таки взбрыкнула. Агрессорша. Не выдержала Швентек давления.
05.11.2025
Пан Юзеф
Слава Богу. Иначе бы Мегатрон просто разнес бы Игу. Хватит с нас Вимбледона.
05.11.2025
hant64
Каков заголовок - прямо таки вылетела Свентек. Журнашлюшки, когда же вы элементарной вежливости научитесь? Анисимова проявила волю к победе, а Ига, в общем-то, как и позавчера с Рыбакиной, просто развалилась фактически. Не до такой степени, как в матче с Еленой, но и этого хватило, чтобы проиграть.
05.11.2025
alehan.227471
Опять наглоталась порошка (3-го дня подтвердил доктор Барменталь) и опять сдулась после 1-го сета.
05.11.2025
Алехандрохорс
Вот Кепку и отправили отдыхать до Австралии...) Любо.
05.11.2025