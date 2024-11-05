Свентек уступила Гауфф в матче Итогового турнира WTA

Сегодня, 20:16
Американка Коко Гауфф обыграла польскую теннисистку Игу Свентек в матче групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час и 49 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и сделала 5 брейков. У Свентек один эйс, две двойные ошибки и 2 брейка.
Гауфф возглавляет оранжевую группу Итогового турнира WTA с 2 очками в 2 матчах. Свентек идет на второй строчке с 1 очком в 2 встречах.
В заключительном, третьем туре Итогового турнира Гауфф сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии, а Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Оранжевая группа
Коко Гауфф (США, 3) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:3, 6:4