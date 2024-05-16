Свентек победила Гауфф и вышла в финал турнира в Риме

Полька Ига Свентек победила американку Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 48 минут. Свентек за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. У Гауфф — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. В другом полуфинале встретятся белоруска Арина Соболенко и американка Даниэль Коллинз. Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 5 509 771 доллар Открытые корты, грунт Одиночный разряд Полуфинал Ига Свентек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:4, 6:3