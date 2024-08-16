Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Сегодня, 20:40
Полька Ига Свентек победила украинку Марту Костюк в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 11 минут. Первая ракетка мира реализовала за игру 5 брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале Свентек сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Марта Костюк (Украина, 15) — 6:2, 6:2