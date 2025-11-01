Свентек отдала только три гейма Киз на старте Итогового турнира

Полька Ига Свентек в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте один час. Свентек 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Киз 1 эйс, 7 «двойных» и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. В группе со Свентек и Киз также играют американка Аманда Анисимова и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Серены Уильямс Ига Свентек (Польша, 2) — Мэдисон Киз (США, 7) — 6:1, 6:2

Александр Иванов припоминаю ....бумага все терпит, но и помнит !! https://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/yasmin-paolini-iga-sventek-rezultat-matcha-turnira-v-uhane-10-oktyabrya-2025-goda-2366230/#comment_form Александр Иванов 23 дня назад для Иги - без разницы, даже добавила 200 очков, для Паолини- хорошо, входит в 8.. а может даже и в 7, а вот для Андреевой - плохо , выпадает из 8 fonkom-Александр Иванов 23 дня назад "Тщательнее надо, тщательнее" . Не выпадает Андреева из 8, как бы Вам этого не хотелось. А Иге - без разницы, конечно. Вынесли с корта - ну и ладно, привыкает постепенно. Александр Иванов-fonkom 18 дней назад "Тщательнее надо, тщательнее" Вынесли с корта - ну и ладно, привыкает Андреева постепенно. Ничего личного , просто вас цитирую 02.11.2025

alehan.227471 Итоговый спортивного смысла не имеет. Ну не проводят гранд слэмы в ноябре-декабре, их просто невозможно проводить , никто не играет на нормальн уровне кроме допингеров и наркоманов вроде синера или иги швондер. и никому дела до этого нет 02.11.2025

fonkom Человеку свойственно ошибаться, это нормально, тем более в спортивных прогнозах. Но это не отменяет того, что не игравшая несколько месяцев Киз приехала на Итоговый именно потому, что высокие призовые. И это тоже нормально, это её работа, и она честно заслужила эти деньги. upd: да, я что-то не помню такого заявления) помнится, я высказывал мнение, что Рыбакина может оступиться. 01.11.2025

Александр Иванов Очень многие хотели бы "просто приехать за деньгами. ", но не смогли. 2 недели назад вы публично заявили, что Андреева будет играть на Итоговом, и что получилось ? "Тщательнее надо, тщательнее" 01.11.2025

Из Алматы Киз как будто забыла, как играть вообще. Последствия травмы и пропуска турниров? Получается, что действительно приехала ради денег. Но, может, ещё и снимется. И тогда Мирра хотя бы дебютирует на Итоговом, ттт. 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев С удовольствием огромным Мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда - Будем очень благода...! 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Убедительно. Заявка на полуфинал. 01.11.2025

hant64 А я еду, а я еду за туманом, за деньгами едут только дураки:grin: 01.11.2025

fonkom Киз просто приехала за деньгами. 01.11.2025

Skorz. Показательный "расстрел" от Иги . За час и без эмоций . 01.11.2025