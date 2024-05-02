Свентек вышла в финал турнира в Мадриде

Сегодня, 18:19
Полька Ига Свентек победила американку Мэдисон Киз в полуфинале турнира серии WTA в Мадриде — 6:1, 6:3.
Матч длился 1 час 12 минут.
Свентек вышла в финал и встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Для первой ракетки мира это второй финал турнира в Мадриде подряд. В 2023-м она уступила Соболенко (3:6, 6:3, 3:6).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Мэдисон Киз (США, 18) — 6:1, 6:3