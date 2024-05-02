Свентек вышла в финал турнира в Мадриде

Полька Ига Свентек победила американку Мэдисон Киз в полуфинале турнира серии WTA в Мадриде — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 12 минут.

Свентек вышла в финал и встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Для первой ракетки мира это второй финал турнира в Мадриде подряд. В 2023-м она уступила Соболенко (3:6, 6:3, 3:6).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Мэдисон Киз (США, 18) — 6:1, 6:3